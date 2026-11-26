Amorim: "Hutchinson molto forte nello stretto: ha potenzialità per fare di più"

Un super Omari Hutchinson ha guidato il Milan al ribaltone di Atene contro l'Olympiacos: sotto di 2-0 al 51° minuto, l'anglo-jamaicano si è caricato letteralmente la squadra sulle spalle e con un gol e due assist ha rimesso tutto sui binari desiderati, nel 2-4 finale. Al termine della partita Ruben Amorim in conferenza stampa ha parlato dell'acquisto di Hutchinson in toni positivi. Un estratto delle sue dichiarazioni.

La leggenda dice: nel calciomercato dello scorso agosto che sia stato Amorim a volere assolutamente Hutchinson. È vero?

"Quando facciamo qualcosa nel club siamo tutti a bordo. Se qualcuno non è d'accordo su un calciatore si vira altro. Quando arriva qualcuno è perché tutti credono nel calciatore. Serviva un giocatore con quelle caratteristiche. Alle volte vedi il talento. Ha avuto una stagione difficile al Nottingham ma ha fatto bene all'Ipswich. È molto forte a giocare nello stretto. Ha le potenzialità di fare di più soprattutto con la palla. Può fare quelle corse con la palla più spesso".