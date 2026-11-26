News Prima di questa sera l'Olympiacos aveva subito solo un gol in Europa League

Il Milan ha segnato 4 gol in 35 minuti nel secondo tempo all'Olympiacos: i greci avevano subito un solo gol fin qui in Europa League

Da una serata potenzialmente da incubo, come ne ha vissute altre tre il Milan in Europa League in questa stagione, la notte rossonera si è trasformata in un sogno. Protagonista assoluto Omari Hutchinson che, con le sue giocate frizzanti, ha rivitalizzato un Diavolo abbacchiato dal doppio svantaggio, da un ritmo troppo elevato e da uno stadio ostile. Dal 2-0 fino al 55°, a fine gara il Milan ha vinto 2-4: un gol di Hutchinson, uno di Cisse, uno di Pulisic e uno di Moreira e la squadra milanista si porta a casa per la seconda volta una vittoria europea quest'anno.

Questa vittoria è ancora più significativa se si considera il fatto che è arrivata contro una squadra imbattuta in campo europeo fino a questo momento e su un campo difficile sempre per tutti. Come se non bastasse, l'Olympiacos fino a questo momento aveva subito un solo gol in Europa League, alla prima giornata contro lo Jagiellonia. La squadra di Alguacil era la miglior difesa della competizione: palma che ha perso dopo il poker casalingo subito dal Milan in 35 minuti.