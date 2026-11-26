Un ottimo Tomori, Amorim: "Ho cambiato idea rispetto a inizio stagione, sono grato"

Dalla partita di Atene, vinta dal Milan in rimonta contro l'Olympiacos ad Atene per 2-4, oltre alla reazione di orgoglio, ai tre punti e alle cose da migliorare evidenziate da Amorim a fine gara, la formazione rossonera si porta a casa anche il convincente ingresso di Fikayo Tomori da difensore centrale. L'inglese ha sostituito De Winter dopo il 2-0 con grande personalità e il giusto agonismo. In conferenza stampa Ruben Amorim ha elogiato proprio Fikayo Tomori che, tra l'altro, rientrava da un infortunio.

Che garanzie può dare Tomori?

"Penso che possiamo considerare tutti titolari. Oggi ha la velocità, ed oggi è importante. Poi ha l'esperienza. Quando entra in campo fa il suo lavoro. Non è importante l'età che ha, può migliorare tanto, si può adattare centrale. Ho cambiato idea rispetto ad inizio stagione, e sono grato di questo. Situazioni come genere cambiano la nostra stagione, e sono contento. Ha recuperato da un infortunio e oggi era pronto, mentalmente, e dimostra la sua personalità. Lui ha molta esperienza, ha esperienza, e sono grato dello staff medico per questo".