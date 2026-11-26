MN Cisse sicuro: “Siamo una squadra forte, non era facile ribaltarla. Arrivo da un lungo infortunio, sto lavorando tanto”

Alphadjo Cisse, arrivato a 10 gol in stagione, è intervenuto dalla zona mista di Atene dopo la vittoria del Milan contro l'Olympiacos per 2-4. Le sue parole ai microfoni di MilanNews.it e dei colleghi presenti.

Com'era il morale dopo il secondo gol e quello di adesso a fine partita?

"Non è mai facile stare in svantaggio, però abbiamo una squadra forte: ribaltare non facile ma è sempre bello. Stiamo dando continuità al lavoro che stiamo facendo. Siamo molto contenti, diciamo che viaggeremo un po' più sereni, però da lunedì abbiamo un'altra battaglia che dobbiamo portare a casa"

Ci sono margini di crescita?

"Siamo a novembre. Però comunque arrivo da una stagione in cui sono stato fermo quattro-cinque mesi, quindi diciamo che riprendere il tutto, anche se siamo già a novembre, non è semplice. Però sto lavorando per questo"

Ti piace questa competizione?

"Sicuramente l'Europa League è una bella competizione. Siamo una squadra forte e speriamo di fare anche altri. Venti gol? No, l'obiettivo non ce l'ho. Forse non ve lo dico, vedremo a fine stagione e faremo i conti"