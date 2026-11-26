News Cisse ha raggiunto gli stessi gol segnati da Leao l'anno scorso: media folle

Alphadjo Cisse ha raggiunto quota 10 gol con la zuccata contro l'Olympiacos, lo stesso numero di reti segnate da Rafael Leao la scorsa stagione

Fattore Alpha, generazione Alpha. O forse semplicemente Alpha. Il giovane talento rossonero Alphadjo Cisse a fine novembre della sua prima stagione in Serie A e in una competizione europea ha raggiunto quota 10 gol in stagione. La doppia cifra è arrivata nella gara contro l'Olympiacos, giocata partendo da sinistra e poi da punta da secondo tempo: proprio come centravanti ha segnato di testa e pareggiato i conti con la squadra greca che fino a quel momento guidava con un doppio vantaggio.

CISSE HA GLI STESSI GOL DI LEAO DELLA SCORSA STAGIONE

Alphadjo Cisse è arrivato a 10 gol e c'è un dato particolare con un giocatore che lo ha preceduto al Milan, Rafael Leao. Il portoghese, oggi al Galatasaray, nella passata stagione intera aveva segnato lo stesso numero di gol realizzati da Cisse da fine agosto a fine novembre. Nel dettaglio, il giovane numero 70 ha messo a segno 10 gol in 15 partite, una media folle per un giovane alla sua prima vera stagione nel calcio dei big. In campo per un totale di 782 minuti, ha una media gol di una rete ogni 78 minuti circa. Da ripetere, una media folle.