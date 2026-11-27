Evangelos Marinakis come Harrison Ford dopo aver visto Hutchinson stasera

Hutchinson tra Milan, Nottingham e Olympiacos: c'è una figura greca che fa da filo conduttore

È stato virale per anni il meme di Harrison Ford e la sua espressione: metà volto dell'attore era palesemente sorridente, l'altra metà visibilmente arrabbiata. Ecco, Evangelos Marinakis ce lo immaginiamo proprio così dopo Olympiacos-Milan di questo pomeriggio.

Il motivo è presto detto: l'imprenditore greco è azionista di maggioranza dell'Olympiacos - squadra frullata, girata e rigirata da Hutchinson - e del Nottingham Forest - squadra proprietaria del cartellino di Omari Hutchinson.

Il fantasista inglese è arrivato in rossonero negli ultimi giorni di mercato in prestito con diritto di riscatto molto alto, fissato intorno ai 50 milioni di euro. Se Hutchinson dovesse ripetere ancora e ancora prestazioni simili a quella odierna alla il Nottingham sorriderebbe molto: vorrebbe dire avere un calciaotre rigenerato. O 50 milioni in tasca.

Dal Nottingham all'Olympiacos, passando per il Milan: con Hutchinson mister Marinakis ha vissuto una serata dalle molteplici emozioni.