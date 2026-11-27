Dopo Lopez c'è un altro Diego che la incarta ai greci. Moreira trova il primo gol europeo in stagione

Alzi la mano chi ricorda il divertente siparietto della prima puntata di Boris, quando lo scapestrato direttore di rete Diego Lopez, per giustificare il rinnovo per una seconda stagione della terribile fiction "Gli occhi del cuore", si lanciò in discorso motivazionale davanti alla troupe che si concludeva con un: "Ma allora sono cretini i greci, che intanto si stanno comprando il format". Se non avete alzato la mano e non sapete di cosa si sta parlando, male. Ma visto che il Milan ha vinto vi perdoniamo. E anche perché da stasera c'è un altro Diego, dopo Lopez, che l'ha incartata ai greci. Moreira ha finalmente trovato il primo gol in Europa con la maglia del Milan

Poteva essere benissimo una serata "da fiction" per l'Olympiacos, che già pregustava un'altra vittoria storica contro il Milan, ma non è andata così. Hutchinson, Cisse, Pulisic e infine Moreira, il Diego di cui ci importa di più, hanno cancellato tutto con dei secondi 45 minuti di buon livello. La reazione del secondo tempo è stata notevole, guidata soprattutto su Hutchinson. L'inglese, spostato sulla fascia destra, è stato decisivo con due assist e un gol meraviglioso.

E Moreira, che nella ripresa ha occupato la corsia esterna sinistra, ha trovato il primo gol in Europa League. In campionato è già a quota 4, con 4 assist, mentre oltre i confini italiani stava facendo un po' più fatica. Stasera si è sbloccato e ha chiuso i giochi con l'ultima azione del match: che sia di buon auspicio per il percorso di crescita di questo ragazzo che sta convincendo tutti sempre di più.