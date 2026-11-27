Cannavaro: "Baresi avrebbe meritato il Pallone d'Oro nel 1994. Maldini vicino a vincerlo nel 2005: se il Milan avesse vinto a Istanbul..."

L'ex difensore Fabio Cannavaro ha raccontato che secondo lui nel 1994 Franco Baresi avrebbe meritato più di tutti di vincere il Pallone d'Oro

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Cannavaro, ex giocatore che ha vinto il Pallone d'Oro nel 2006 e attuale ct dell'Uzbekistan, ha rivelato quale altro difensore secondo lui avrebbe merito il premio di France Football: "Baresi nel ’94. Quella finale contro il Brasile fu incredibile. Il più vicino a farcela però è stato Paolo Maldini: se il Milan nel 2005 avesse vinto a Istanbul...".

L'ex difensore di Napoli, Parma, Juventus, Inter e Nazionale ha poi parlato dei difensori che attualmente in circolazione e si è soffermato anche su Virgil van Dijk, giocatore del Liverpool che sembra essere finito nel mirino del Milan per la prossima stagione: "L’ho visto al Mondiale e mi ha detto che gli piacerebbe fare un’esperienza in Italia. Lo affascina molto. Sarebbe bello vedere Van Dijk al Milan, in questi anni ha unito grande fisico e super velocità. Una volta un allenatore disse a Paolo Maldini: 'Ti giri male'. E lui: 'Mister, basta che prendo la palla'. Anche per me era così, quando sei velocissimo puoi permetterti un errore tecnico. Il problema è quando quella velocità viene a mancare".