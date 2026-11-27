Cannavaro: "Baresi avrebbe meritato il Pallone d'Oro nel 1994. Maldini vicino a vincerlo nel 2005: se il Milan avesse vinto a Istanbul..."
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Cannavaro, ex giocatore che ha vinto il Pallone d'Oro nel 2006 e attuale ct dell'Uzbekistan, ha rivelato quale altro difensore secondo lui avrebbe merito il premio di France Football: "Baresi nel ’94. Quella finale contro il Brasile fu incredibile. Il più vicino a farcela però è stato Paolo Maldini: se il Milan nel 2005 avesse vinto a Istanbul...".
L'ex difensore di Napoli, Parma, Juventus, Inter e Nazionale ha poi parlato dei difensori che attualmente in circolazione e si è soffermato anche su Virgil van Dijk, giocatore del Liverpool che sembra essere finito nel mirino del Milan per la prossima stagione: "L’ho visto al Mondiale e mi ha detto che gli piacerebbe fare un’esperienza in Italia. Lo affascina molto. Sarebbe bello vedere Van Dijk al Milan, in questi anni ha unito grande fisico e super velocità. Una volta un allenatore disse a Paolo Maldini: 'Ti giri male'. E lui: 'Mister, basta che prendo la palla'. Anche per me era così, quando sei velocissimo puoi permetterti un errore tecnico. Il problema è quando quella velocità viene a mancare".
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