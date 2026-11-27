Serafini: "Sembravamo diventati una squadra di Cipro, Malta. Ma, rimesse a posto le idee, qualcosa è cambiato"

Luca Serafini, giornalista, si è così espresso nel corso del suo editoriale su MilaNews.it commentando Olympiacos-Milan.

Luca Serafini, giornalista, si è così espresso nel corso del suo editoriale su MilaNews.it commentando Olympiacos-Milan: "Sembravamo diventati una squadra di Cipro, Malta, uno Slavia Praga qualsiasi. Molle, svagato, disordinato: il Milan europeo, anche nel primo tempo greco, era una fotocopia triste e blanda delle altre partite, non metteva insieme 2 azioni di fila. Se si esclude Salisburgo non credo arrivi a 10 tiri in porta in 4 partite. L’atavica incapacità di difendere con la linea schierata, sui corner e in generale sui cross, è confermata ad Atene così come tutte le altre certificazioni negative di una squadra che decisamente la coppa non la avverte, non la sente, non la vive. A tutti i livelli.

Nel primo tempo ci prova solo Cisse un paio di volte: a parte Gila, nemmeno i migliori hanno granché voglia. Fantasmi che vagano nel prato a cogliere margherite. Ci si mette anche Maignan sul gol di Pirola, inchiodato sulla linea di porta. L’Olympiacos (come il Benfica, il Bournemouth, il Ferencvaros) pressa, palleggia e affonda a piacimento. In mezzo a statuine senza nerbo. Contro il Milan sembrano tutti giganti. La ripresa, senza Ramos ed Estupinian, inizia come era finita la prima parte: immediatamente il 2-0 e buonanotte.

Ma… Ma Hutchinson, schierato per 45’ quasi a fianco di Ramos, torna sulla sua fascia destra (Moreira torna a sinistra) e diventa l’incontenibile mattatore della notte al Pireo. Prima la bellissima azione solitaria e palla nell’angolino basso, 2-1. Poi ancora l’inglesino che col suo sinistro pennella sulla testa di Cisse, in mezzo alla stordita difesa greca (decimo gol per lui in questa stagione). Infine, la palla per la splendida girata di Pulisic: 2-3 spettacolare. Bastava non giocare, ma giochicchiare, e qualcosa si riesce a vedere. L’identità non si compra al mercato, ma il carattere bisogna forgiarlo. Amorim ci ha messo del suo perché, considerate le molte assenze, bisognava almeno non mischiare le carte. Rimesse a posto le idee, qualcosa è cambiato. Nel finale persino il lusso di divorarsi un contropiede 4 contro uno, ma al 94’ grande ribaltone e 2-4 di Moreira".