Pensate che, prima dell'autogol di ieri, l'ultimo europeo subito dal Milan era arrivato contro l'Olympiacos
Prima dell'autorete odierna di Mike Maignan, l'ultimo autogol subito dal Milan in UEFA Europa League era arrivato sempre contro l'Olympiakos.
Prima dell'autorete di ieri di Mike Maignan, l'ultimo autogol subito dal Milan in UEFA Europa League era arrivato sempre contro l'Olympiakos (Cristián Zapata, il 13 dicembre 2018).
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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