Cisse punta Virdis, Villa e André Silva: sono loro i migliori marcatori all-time del Milan in Europa League

Alphadjo Cissé ha segnato quattro gol in questa UEFA Europa League: solo in tre hanno segnato più gol con il Milan in una singola stagione di Coppa UEFA/UEL

Alphadjo Cisse ha segnato quattro gol in questa UEFA Europa League: solo Pietro Paolo Virdis (sei 1985/86), Silvano Villa (cinque nel 1971/72) e André Silva (sei nel 2017/18) hanno segnato più gol con il Milan in una singola stagione di Coppa UEFA/UEL. Lo riporta Opta.