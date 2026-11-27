Pasquino: "Non poteva che essere Atene la città dell’euro-rinascimento rossonero. Bene, bravi, ma servirà il bis"

Stefano Pasquino, giornalista, si è così espresso su Tuttosport commentando la vittoria del Milan per 2-4 contro l'Olympiacos.

Stefano Pasquino, giornalista, si è così espresso su Tuttosport commentando la vittoria del Milan per 2-4 contro l'Olympiacos: "Non poteva che essere Atene la città dell’euro-rinascimento rossonero. Là dove il Milan berlusconiano ha vinto due Champions League - nel 1994 schiantando il Barcellona (4-0) e nel 2007 battendo 2-1 il Liverpool - d’incanto si è accesa la fiamma dopo cinquanta minuti da film dell’orrore in cui l’Olympiacos aveva segnato due gol ed era stato padrone del campo. A portare il fiammifero, l’eroe che non ti aspetti: Omari Hutchinson. L’inglese prima ha dimezzato le distanze con una rete straordinaria al termine di un “one man show”, poi ha piazzato sulla testa di Cisse (alla decima rete stagionale) il pallone del pareggio, infine ha concesso il bis innescando (con un cross di destro, non il piede migliore) Pulisic che di destro al volo ha impallinato Ortega. Sul gong - dopo che Capitan America si era divorato un gol più facile da segnare che da sbagliare - è arrivato il poker di Moreira in contropiede".

IL MILAN DEVE CONTINUARE COSI

Il percorso del Milan, ricorda Pasquino, è, però, appena cominciato: "Bene, bravi ma servirà il bis tra due settimane a San Siro contro il Sunderland per mantenere vive le (comunque risicate) speranze di acciuffare la qualificazione diretta agli ottavi. Certo è che la vittoria sull’Olympiacos (che, prima di ieri, aveva perso soltanto una gara - la prima giocata in stagione - e arrivava da 12 risultati utili consecutivi) ha quanto meno rimesso le cose a posto in ottica qualificazione quanto meno ai playoff, dato che a gennaio il Milan affronterà il Levski (a Sofia) e l’Ararat-Armenia al Meazza: difficile pensare che non arrivino altri sei punti. Agli atti resta però anche lo sconcertante primo tempo in cui il Milan - fatta eccezione per il salvataggio di Pirola a porta vuota sul tiro di Cisse - mai è stato pericoloso, mostrando tutti i difetti già visti in Europa".