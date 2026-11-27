Hateley, Abraham e due in rosa ora. Più Hutchinson: l'inglese sbarca tra i marcatori UK del Milan in Europa
Omari Hutchinson è solo il quinto giocatore inglese nella storia del Milan ad andare a bersaglio in una delle maggiori coppe europee.
Omari Hutchinson è solo il quinto giocatore inglese nella storia del Milan ad andare a bersaglio in una delle maggiori coppe europee, dopo Mark Hateley, Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek e Tammy Abraham. Lo riporta Opta.
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