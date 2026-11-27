Qui c'è bisogno di sistemare le cose: solo il Monza eguaglia il Milan per gol subiti da palla inattiva
Il 43% dei gol subiti dal Milan tra tutte le competizioni 2026/27 (10/23) sono arrivati da situazioni di palla inattiva: solo Rome e Monza fanno peggio.
Il 43% dei gol subiti dal Milan tra tutte le competizioni 2026/27 (10/23) sono arrivati da situazioni di palla inattiva; solo la Roma ha fatto peggio tra le squadre di Serie A nella stagione in corso (48%, 10/21). In generale, nessuna squadra del massimo campionato italiano ha incassato più reti all-comps da situazioni di gioco fermo da inizio stagione (10 anche i giallorossi e il Monza). Lo riporta Opta.
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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