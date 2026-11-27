Qui c'è bisogno di sistemare le cose: solo il Monza eguaglia il Milan per gol subiti da palla inattiva

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Oggi alle 18:20 News di Antonello Gioia @antonello_gioia vedi letture Fonti preferite di

Il 43% dei gol subiti dal Milan tra tutte le competizioni 2026/27 (10/23) sono arrivati da situazioni di palla inattiva: solo Rome e Monza fanno peggio.