Pasotto: "Sì, esatto: rabbia. Il Milan fa rabbia, ma proprio tanta quando si assistono a partite del genere"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando le parole di Ruben Amorim dopo Olympiacos-Milan.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando le parole di Ruben Amorim dopo Olympiacos-Milan: "Rabbia. Sì, esatto: rabbia. Il Milan fa rabbia, ma proprio tanta quando si assistono a partite del genere (e lungo questa stagione ce ne sono state altre): una parte svagata, molle, oltre il limite dell’indisponenza, e poi un’altra da spellarsi le mani. Tutto all’interno dello stesso match. Com’è possibile? Non lo sa nessuno. Probabilmente nemmeno Amorim, che si eviterebbe volentieri mal di pancia come quello dei primi cinquanta minuti. Poi, quando la squadra decide di iniziare a giocare, è capace di sfornare quattro gol in trentanove minuti: significa che la qualità c’è, e che in questa Europa League il Diavolo la sua figura può farla senza necessità di mettere in dubbio il concetto. Diciamo che la dignità europea stavolta è salva. Basta volerlo. L’Olympiacos ne ha presi quattro in una volta sola dopo averne incassato soltanto uno nelle quattro uscite precedenti: qualcosa vorrà pur dire".

LE PAROLE DI AMORIM

"Questa è una partita che cambia il nostro futuro, è totalmente diverso aver vinto dall'aver perso - racconta Amorim a fine gara -. Siamo andati bene nel secondo tempo, ma abbiamo anche commesso tanti errori. E' una partita che ci ha dato tante informazioni, e dico che c’è tanto da fare per arrivare ad avere una squadra molto forte. La testa è il problema più grande, occorre concentrarci sui piccoli dettagli, i calci piazzati, la difesa della porta, le giocate da fare. Perché è l’aspetto tecnico che a volte ti fa avere brutte o belle giornate, ma la concentrazione è la cosa più importante. È difficile convivere con la pressione di dover vincere ogni tre giorni. Ramos? Ha il potenziale per fare di più, ha molto talento, a volte è la testa che fa tutto. I contropiedi subiti? Abbiamo perso palla senza subire pressione. Dobbiamo renderci conto che siamo stati in grado di recuperare due gol e farne quattro, questo aumenta la stima in noi stessi".