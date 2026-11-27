Amorim va con i giovani in Europa: schierate cinque delle sei formazioni con età media più basse della stagione
Cinque delle sei formazioni titolari più giovani schierate dal Milan in questa stagione sono arrivate in partite di UEFA Europa League.
Cinque delle sei formazioni titolari più giovani schierate dal Milan in questa stagione sono arrivate in partite di UEFA Europa League, inclusa quella con un'età media di 25 anni e 123 giorni nel match odierno contro l'Olympiakos (unica eccezione, l'XI iniziale schierato contro il Bologna in Serie A il 28 ottobre, 25 anni e 36 giorni). Lo riporta Opta.
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