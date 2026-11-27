Caressa: "Il Milan è in crescita sicuramente nel rapporto con Amorim, ma non può fare a meno di alcuni giocatori"

Fabio Caressa, giornalista, si è così espresso su SkySport commentando la vittoria del Milan contro l'Olympiacos ad Atene.

Fabio Caressa, giornalista, si è così espresso su SkySport commentando la vittoria del Milan contro l'Olympiacos ad Atene: "Si è evidenziato che il Milan in questa stagione, al momento, è in crescita sicuramente nel rapporto con Amorim. La squadra gioca bene, ma non può fare a meno di alcuni giocatori. Non può fare a meno di Musah a centrocampo perché è di copertura. Non può fare a meno di Pulisic probabilmente, ma anche di Rabiot in quella posizione però, che Rabiot sale perché Musah entra a centrocampo e credo che si sia evidenziato. Hutchinson, devo dire la verità, mi ha sorpreso perché dal primo tempo non avrei mai detto che avrebbe fatto quel secondo tempo, che mi fa pensare che forse, ha bisogno di un po' più di campo davanti probabilmente rispetto a quello che aveva nel primo tempo, per riuscire a sviluppare anche la sua velocità meglio."

IL TABELLINO DEL MATCH

OLYMPIACOS-MILAN 2-4

MARCATORI: 31' Aut.Maignan (O), 4'st Jota Silva (O), 11'st Hutchinson (M), 18'st Cisse (M), 26'st Pulisic (M), 45+4' st Moreira (M).

OLYMPIACOS: Ortega; Smajlović, Retsos (37'st Toufakis), Pirola, Onyemaechi (37'st Tiknizyan); Freuler, Gustavo Sá; Gelson Martins (27'st Fortounis), Jota Silva, Pedersen (22'st Saliakas); González (22'st Yaremchuk). A disp.: Georgakopoulos, Stournaras; Bakoulas, Carmo, Filis. All.: Alguacil.

MILAN: Maignan; Gila, De Winter (8'st Tomori), Diawara (22'st Terracciano), Estupiñan (1'st Musah); Hutchinson, Jashari, Rabiot, Moreira; Cisse (40'st Comotto); Ramos (1'st Pulisic). A disp.: Pittarella, Torriani; Ossola, Vladimirov. All.: Amorim.

Arbitro: Chris Kavanagh (ENG).

Ammoniti: 43' De Winter (M) e Jota Silva (O); 13'st Freuler (O), 16'st Retsos (O) e Diawara.