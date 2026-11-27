Letizia: "Continuare a prendere sottogamba l'Europa League avrebbe portato danni anche in campionato. E, invece, ieri..."

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan contro l'Olympiacos.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan contro l'Olympiacos: "Cosa ci lascia Olympiacos-Milan? Secondo me ci lascia innanzitutto una bella onda lunga di felicità e di entusiasmo, che serve perché, ve l'ho detto in sede di presentazione della gara, vincere aiuta a vincere e sicuramente perdere non ci avrebbe aiutato a vincere, e parlo di Cagliari e parlo del resto, perché questa squadra non è sufficientemente matura, scafata, esperta, abituata a determinati palcoscenici da riuscire a scindere i piani e le competizioni. E alla lunga continuare a prendere sottogamba l'Europa League, continuare a snobbare l'altra competizione ci avrebbe portato dei danni anche in campionato, quindi l'equazione «sì, ma l'Europa League è un'altra cosa» non funziona, secondo me. Può funzionare una partita, due, ma sul lungo periodo fare male in Europa League ci avrebbe danneggiato poi anche in campionato".

LETIZIA PARLA DELLA PARTITA

Letizia è entrato poi nelle pieghe del match: "Prima ancora di guardare la classifica, prima ancora di riflettere se passeremo o meno, in che modo passeremo, l'onda lunga è la spinta che ci arriva dalla partita di Atene, soprattutto per i modi. Perché noi nel primo tempo non ci abbiamo capito nulla, nulla, letteralmente nulla. Il 2-0 per l'Olympiacos è meritatissimo, una partita che poteva essere anche 3-0, una partita in cui noi non abbiamo mai visto il pallone e non abbiamo praticamente mai calciato in porta: mi ricordo solamente il salvataggio di Pirola praticamente sulla linea su un tentativo di Cisse, ma poi è successo veramente poco altro per non dire nulla. Ed è una partita che noi avevamo l'impressione ci stesse sfuggendo via esattamente come tutte le altre, perché la sensazione, il copione, l'opinione diffusa era Olympiacos-Milan come Milan-Benfica, come Milan-Ferencvaros, come Bournemouth-Milan, peggio di Bournemouth-Milan, perché secondo me stasera rispetto alle altre avevamo la formazione migliore in campo e soprattutto dovevamo avere ben presente, ben cosciente l'urgenza di fare una partita giusta, mentre invece magari nelle altre partite l'avevamo presa un po' sottogamba, avevamo pensato che non ci fosse tutta questa necessità di fare bene in Europa League e invece forse stavolta ce ne siamo accorti davvero".