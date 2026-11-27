MN Domenica non ci sarà la conferenza stampa di Amorim nel pre di Cagliari-Milan

Ruben Amorim non parlerà in conferenza stampa domenica, giornata di vigilia della sfida di campionato tra Cagliari e Milan

Questa sera comincerà la tredicesima giornata di campionato di Serie A Enilive. A dare il via alle danze saranno Venezia e Bologna. Il Milan, reduce dalla vittoria in rimonta ad Atene contro l'Olympiacos di ieri sera, scenderà in campo per ultimo e aspetterà fino a lunedì 30. I rossoneri dunque giocheranno a inizio settimana alle ore 20.45 conto il Cagliari di Pisacane all'Unipol Domus Arena. L'anno scorso, anzi pochi mesi fa, il club sardo sconfisse il Milan a San Siro tiogliendogli dalle mani la qualificazione in Champions League all'ultima giornata. Quest'anno, in queste prime giornate, i rossoblù si sono confermati una formazione molto ostica.

Come successo già in diverse altre occasioni alla presenza del doppio impegno settimanale e come appreso dalla redazione di MilanNews.it, nella giornata di vigilia di domenica non ci sarà la consueta conferenza stampa della vigilia di Ruben Amorim a Milanello. Il tecnico, che ha parlato ieri nel pre e nel post, parlerà ancora una volta prima del calcio di inizio e dopo il triplice fischio anche a Cagliari.