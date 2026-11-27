Il Milan ringrazia la Curva Sud e i tifosi milanisti presenti ad Atene: "La vostra passione ci ha accompagnati dal primo all’ultimo minuto"

Con un post su Instagram, l'AC Milan ha ringraziato la Curva Sud e i sostenitori milanisti presenti per la grande spinta data alla squadra.

Con un post su Instagram, l'AC Milan ha ringraziato la Curva Sud e i sostenitori milanisti presenti per la grande spinta data alla squadra nel caldissimo ambiente del "Karaiskakis" di Atene: "La vostra passione ci ha accompagnati dal primo all’ultimo minuto. Grazie per averci seguito fin qui, Rossoneri!".

IL COMMENTO DEL CLUB



Si riporta di seguito il commento del club, attraverso il sito ufficiale acmilan.com, a Olympiacos-Milan (2-4), match valido per la quinta giornata di Europa League:

"Il Milan la ribalta al Pireo e ritrova la vittoria in Europa League: al Georgios Karaiskakīs finisce 4-2 per i rossoneri, capaci di rimontare due gol di svantaggio con una ripresa di qualità e carattere. Dopo un primo tempo complicato, chiuso sotto per l'autorete di Maignan, il raddoppio di Jota Silva sembra rendere ancora più difficile la serata. A cambiare la partita è Omari Hutchinson: prima accorcia con una splendida azione personale, poi serve gli assist per il pareggio di Cisse e il sorpasso di Pulisic. Nel recupero Moreira completa il poker.

Una reazione importante per la squadra di Amorim, che fatica a trovare ritmo e spazi nella prima frazione, ma sa rispondere alle difficoltà alzando intensità e precisione dopo l’intervallo. Protagonista assoluto Hutchinson, decisivo in tutte e tre le reti che trasformano il risultato, con un contributo importante anche dalla panchina grazie all'ingresso di Pulisic. I rossoneri tornano così a muovere la classifica europea, salendo a 6 punti dopo cinque giornate e rilanciando la corsa alla qualificazione. Un successo che dà fiducia al gruppo in vista dei prossimi impegni, a cominciare dalla sfida di campionato contro il Cagliari. Forza ragazzi!".