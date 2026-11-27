Pagelle Gazzetta: Hutchinson il migliore, decisivi anche Cisse e Pulisic. Male De Winter, Estupinan e Ramos

Nella pagelle odierne della Gazzetta dello Sport, il voto più alto nel Milan è spettato ovviamente a Omrai Hutchinson, autore di un gol e due assist

Nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport, il voto più alto nel Milan che ieri sera ha battuto 4-2 in rimonta l'Olympiacos, non può che essere per Omari Hutchinson, autore di un gol meraviglioso e di due assist. L'inglese si è meritato un 8,5: "A lungo senza guizzi, quando da trequartista si sposta a destra... a tutta fascia, fa un gol pazzesco. Aggiunge due assist e avvia l’azione del 4-2". Ottima prestazione anche di Cisse e Pulisic, entrambi in gol, i quali hanno preso 7,5. C'è poi una lista di 7, vale a dire Moreira, Jashari, Musah e Tomori. Mezzo voto in meno per Gila, Rabiot e Terracciano. 6 per Maignan, 5,5 per Diawara, mentre non hanno convinto (5) De Winter, Estupinan e Ramos.

IL TABELLINO DEL MATCH

OLYMPIACOS-MILAN 2-4

MARCATORI: 31' Aut.Maignan (O), 4'st Jota Silva (O), 11'st Hutchinson (M), 18'st Cisse (M), 26'st Pulisic (M), 45+4' st Moreira (M).

OLYMPIACOS: Ortega; Smajlović, Retsos (37'st Toufakis), Pirola, Onyemaechi (37'st Tiknizyan); Freuler, Gustavo Sá; Gelson Martins (27'st Fortounis), Jota Silva, Pedersen (22'st Saliakas); González (22'st Yaremchuk). A disp.: Georgakopoulos, Stournaras; Bakoulas, Carmo, Filis. All.: Alguacil.

MILAN: Maignan; Gila, De Winter (8'st Tomori), Diawara (22'st Terracciano), Estupiñan (1'st Musah); Hutchinson, Jashari, Rabiot, Moreira; Cisse (40'st Comotto); Ramos (1'st Pulisic). A disp.: Pittarella, Torriani; Ossola, Vladimirov. All.: Amorim.

Arbitro: Chris Kavanagh (ENG).

Ammoniti: 43' De Winter (M) e Jota Silva (O); 13'st Freuler (O), 16'st Retsos (O) e Diawara.