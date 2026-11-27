Classifica marcatori Europa League: Cisse wow, ma non è primo

Si riporta di seguito la classifica marcatori della League Phase di Europa League dopo la quinta giornata, disputata ieri.

Si riporta di seguito la classifica marcatori della League Phase di Europa League dopo la quinta giornata, disputata ieri:

Linssen B. – NEC – 5 gol

Rayan – AFC Bournemouth – 4 gol

Beljo D. – Dinamo Zagabria – 4 gol

Diakité O. – Sturm Graz – 4 gol

Alphadjo Cisse – Milan – 4 gol

Durán C. – Celtic – 4 gol

Fountas T. – OFI Creta – 3 gol

Kolo Muani R. – Juventus – 3 gol

Zachariassen K. – Ferencváros – 3 gol

Gómez S. – Real Sociedad – 3 gol

Woltemade N. – Juventus – 3 gol

Pino Y. – Crystal Palace – 3 gol

Kabongo C. – Viktoria Plzeň – 3 gol

Ola-Aitan J. – Lillestrøm – 3 gol

Chery T. – NEC – 3 gol

Meerdink M. – AZ – 3 gol

Bischoff C. – Hoffenheim – 3 gol

LE PAROLE DI CISSE DOPO OLYMPIACOS-MILAN

Alphadjo Cisse, arrivato a 10 gol in stagione, è intervenuto dalla zona mista di Atene dopo la vittoria del Milan contro l'Olympiacos per 2-4. Le sue parole ai microfoni di MilanNews.it e dei colleghi presenti.

È un'impresa?

"Non abbiamo fatto un buon primo tempo. Sicuramente tornare dall'intervallo con lo svantaggio non è stato facile, però abbiamo fatto un buon secondo tempo e siamo contenti di aver portato questi tre punti a casa"

Decimo gol stagionale...

"Sicuramente fare gol è sempre bello. Oggi non sono contento della mia prestazione, però ci portiamo a casa il gol e la vittoria. Nel primo tempo potevo fare molto meglio".