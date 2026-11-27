Classifica marcatori Europa League: Cisse wow, ma non è primo
Si riporta di seguito la classifica marcatori della League Phase di Europa League dopo la quinta giornata, disputata ieri:
Linssen B. – NEC – 5 gol
Rayan – AFC Bournemouth – 4 gol
Beljo D. – Dinamo Zagabria – 4 gol
Diakité O. – Sturm Graz – 4 gol
Alphadjo Cisse – Milan – 4 gol
Durán C. – Celtic – 4 gol
Fountas T. – OFI Creta – 3 gol
Kolo Muani R. – Juventus – 3 gol
Zachariassen K. – Ferencváros – 3 gol
Gómez S. – Real Sociedad – 3 gol
Woltemade N. – Juventus – 3 gol
Pino Y. – Crystal Palace – 3 gol
Kabongo C. – Viktoria Plzeň – 3 gol
Ola-Aitan J. – Lillestrøm – 3 gol
Chery T. – NEC – 3 gol
Meerdink M. – AZ – 3 gol
Bischoff C. – Hoffenheim – 3 gol
LE PAROLE DI CISSE DOPO OLYMPIACOS-MILAN
Alphadjo Cisse, arrivato a 10 gol in stagione, è intervenuto dalla zona mista di Atene dopo la vittoria del Milan contro l'Olympiacos per 2-4. Le sue parole ai microfoni di MilanNews.it e dei colleghi presenti.
È un'impresa?
"Non abbiamo fatto un buon primo tempo. Sicuramente tornare dall'intervallo con lo svantaggio non è stato facile, però abbiamo fatto un buon secondo tempo e siamo contenti di aver portato questi tre punti a casa"
Decimo gol stagionale...
"Sicuramente fare gol è sempre bello. Oggi non sono contento della mia prestazione, però ci portiamo a casa il gol e la vittoria. Nel primo tempo potevo fare molto meglio".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan