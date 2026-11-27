Classifica Europa League: il Milan risale, la Juve ipoteca gli ottavi
Si riporta di seguito la classifica di Europa League dopo cinque giornate disputate, con segnati i punti e la differenza reti di ogni squadra.
CLASSIFICA EUROPA LEAGUE
Qualificate agli ottavi
1. Bournemouth 15 punti (5 partite), +10 differenza reti
2. Juventus 13 punti (5), +10 differenza reti
3. Ferencvaros 13 punti (5), +8 differenza reti
4. Bayer Leverkusen 12 punti (5), +9 differenza reti
5. Benfica 12 punti (5), +6 differenza reti
6. Union Saint-Gilloise 11 punti (5), +8 differenza reti
7. Besiktas 10 punti (5), +4 differenza reti
8. NEC Nijmegen 10 punti (5), +1 differenza reti
Qualificate ai playoff
9. Olympiacos 10 punti (5), +1 differenza reti
10. AZ Alkmaar 9 punti (5), +5 differenza reti
11. Anderlecht 9 punti (5), +5 differenza reti
12. Crystal Palace 8 punti (5), +4 differenza reti
13. Sunderland 8 punti (5), 0 differenza reti
14. Lione 8 punti (5), -1 differenza reti
15. Hoffenheim 7 punti (5), +2 differenza reti
16. Levski Sofia 7 punti (5), 0 differenza reti
17. Dinamo Zagabria 7 punti (5), -1 differenza reti
18. Salisburgo 7 punti (5), -3 differenza reti
19. Viktoria Plzen 6 punti (5), 0 differenza reti
20. Milan 6 punti (5), -1 differenza reti
21. OFI Creta 6 punti (5), -1 differenza reti
22. Rennes 6 punti (5), -1 differenza reti
23. Torreense 6 punti (5), -3 differenza reti
24. Olympique Marsiglia 6 punti (5), -3 differenza reti
Eliminate
25. Celtic 6 punti (5), -4 differenza reti
26. Omonia 6 punti (5), -4 differenza reti
27. Real Sociedad 5 punti (5), +4 differenza reti
28. Celje 5 punti (5), -4 differenza reti
29. Sparta Praga 4 punti (5), -2 differenza reti
30. Jagiellonia 4 punti (5), -3 differenza reti
31. Sturm Graz 4 punti (5), -5 differenza reti
32. Celta Vigo 3 punti (5), -3 differenza reti
33. Lillestrom 2 punti (5), -8 differenza reti
34. Lech Poznan 2 punti (5), -10 differenza reti
35. Hapoel Beer Sheva 1 punto (5), -8 differenza reti
36. Ararat Armenia 0 punti (5), -12 differenza reti
EUROPA LEAGUE, I CRITERI DI QUALIFICAZIONE
Le prime otto squadre classificate si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre che si saranno classificate dal nono al ventiquattresimo posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, disputando i playoff, con le vincenti che accederanno agli ottavi: le squadre dal nono al sedicesimo posto affronteranno le squadre dal 17esimo al 24esimo, con una combinazione a sorteggio. Da quel momento in poi si procederà con la classica fase a eliminazione diretta. I club posizionati dal 25esimo posto in giù saranno eliminati da tutte le competizioni UEFA per club
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