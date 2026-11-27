Il commento del club a Olympiacos-Milan: "Reazione importante alzando intensità e precisione. Successo che dà fiducia"

Si riporta il commento del club, attraverso il sito ufficiale acmilan.com, a Olympiacos-Milan (2-4), match valido per la quinta giornata di Europa League.

Si riporta di seguito il commento del club, attraverso il sito ufficiale acmilan.com, a Olympiacos-Milan (2-4), match valido per la quinta giornata di Europa League:

"Il Milan la ribalta al Pireo e ritrova la vittoria in Europa League: al Georgios Karaiskakīs finisce 4-2 per i rossoneri, capaci di rimontare due gol di svantaggio con una ripresa di qualità e carattere. Dopo un primo tempo complicato, chiuso sotto per l'autorete di Maignan, il raddoppio di Jota Silva sembra rendere ancora più difficile la serata. A cambiare la partita è Omari Hutchinson: prima accorcia con una splendida azione personale, poi serve gli assist per il pareggio di Cisse e il sorpasso di Pulisic. Nel recupero Moreira completa il poker.

Una reazione importante per la squadra di Amorim, che fatica a trovare ritmo e spazi nella prima frazione, ma sa rispondere alle difficoltà alzando intensità e precisione dopo l’intervallo. Protagonista assoluto Hutchinson, decisivo in tutte e tre le reti che trasformano il risultato, con un contributo importante anche dalla panchina grazie all'ingresso di Pulisic. I rossoneri tornano così a muovere la classifica europea, salendo a 6 punti dopo cinque giornate e rilanciando la corsa alla qualificazione. Un successo che dà fiducia al gruppo in vista dei prossimi impegni, a cominciare dalla sfida di campionato contro il Cagliari. Forza ragazzi!".