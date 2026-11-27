Prossima giornata Europa League: big match per il Milan. Il programma
Si riporta di seguito il programma della sesta giornata della League Phase di Europa League, in programma tra due settimane il 10 dicembre:
Giornata 6 di 8
Ararat-Armenia – NEC (Gio 10/12, 18:45)
Anderlecht – Hoffenheim (Gio 10/12, 18:45)
Olympique Marsiglia – Celta Vigo (Gio 10/12, 18:45)
Rennes – Dinamo Zagabria (Gio 10/12, 18:45)
Jagiellonia Białystok – Crystal Palace (Gio 10/12, 18:45)
NK Celje – Olympiacos (Gio 10/12, 18:45)
H. Beer Sheva – Juventus (Gio 10/12, 18:45)
Omonia – Celtic (Gio 10/12, 18:45)
AZ – Sturm (Gio 10/12, 18:45)
Real Sociedad – SCU Torreense (Gio 10/12, 21:00)
Lione – Union SG (Gio 10/12, 21:00)
RB Salzburg – Sparta Praga (Gio 10/12, 21:00)
Leverkusen – Beşiktaş (Gio 10/12, 21:00)
Benfica – OFI (Gio 10/12, 21:00)
Levski Sofia – Lillestrøm (Gio 10/12, 21:00)
Lech Poznań – Ferencváros (Gio 10/12, 21:00)
AFC Bournemouth – Viktoria Plzeň (Gio 10/12, 21:00)
Milan – Sunderland (Gio 10/12, 21:00)
CLASSIFICA EUROPA LEAGUE
Qualificate agli ottavi
1. Bournemouth 15 punti (5 partite), +10 differenza reti
2. Juventus 13 punti (5), +10 differenza reti
3. Ferencvaros 13 punti (5), +8 differenza reti
4. Bayer Leverkusen 12 punti (5), +9 differenza reti
5. Benfica 12 punti (5), +6 differenza reti
6. Union Saint-Gilloise 11 punti (5), +8 differenza reti
7. Besiktas 10 punti (5), +4 differenza reti
8. NEC Nijmegen 10 punti (5), +1 differenza reti
Qualificate ai playoff
9. Olympiacos 10 punti (5), +1 differenza reti
10. AZ Alkmaar 9 punti (5), +5 differenza reti
11. Anderlecht 9 punti (5), +5 differenza reti
12. Crystal Palace 8 punti (5), +4 differenza reti
13. Sunderland 8 punti (5), 0 differenza reti
14. Lione 8 punti (5), -1 differenza reti
15. Hoffenheim 7 punti (5), +2 differenza reti
16. Levski Sofia 7 punti (5), 0 differenza reti
17. Dinamo Zagabria 7 punti (5), -1 differenza reti
18. Salisburgo 7 punti (5), -3 differenza reti
19. Viktoria Plzen 6 punti (5), 0 differenza reti
20. Milan 6 punti (5), -1 differenza reti
21. OFI Creta 6 punti (5), -1 differenza reti
22. Rennes 6 punti (5), -1 differenza reti
23. Torreense 6 punti (5), -3 differenza reti
24. Olympique Marsiglia 6 punti (5), -3 differenza reti
Eliminate
25. Celtic 6 punti (5), -4 differenza reti
26. Omonia 6 punti (5), -4 differenza reti
27. Real Sociedad 5 punti (5), +4 differenza reti
28. Celje 5 punti (5), -4 differenza reti
29. Sparta Praga 4 punti (5), -2 differenza reti
30. Jagiellonia 4 punti (5), -3 differenza reti
31. Sturm Graz 4 punti (5), -5 differenza reti
32. Celta Vigo 3 punti (5), -3 differenza reti
33. Lillestrom 2 punti (5), -8 differenza reti
34. Lech Poznan 2 punti (5), -10 differenza reti
35. Hapoel Beer Sheva 1 punto (5), -8 differenza reti
36. Ararat Armenia 0 punti (5), -12 differenza reti
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