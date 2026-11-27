News Cisse a MTV: "Già a 10 gol: non me l'aspettavo. Questa vittoria ci dà molto morale e tanta carica per Cagliari"

Alphadjo Cisse, attaccante del Milan, è stato intervistato da MilanTV al termine di Olympiacos-Milan (2-4) match di Europa League.

Alphadjo Cisse, attaccante del Milan, è stato intervistato da MilanTV al termine di Olympiacos-Milan (2-4) match di Europa League.

Ottima rimonta...

"È stata una bella vittoria, non è stato semplice soprattutto all'inizio e a inizio primo tempo. Nel secondo tempo siamo entrati con la testa giusta e si è visto, quindi siamo contenti di questi tre punti".

Decimo gol stagionale per te.

"Non me l'aspettavo. Sicuramente fare questo che dici tu è una cosa bella, però dobbiamo cercare di creare sempre più occasioni per fare gol, però siamo tutti contenti. Perdere non è mai bello e stiamo dando continuità al lavoro che stiamo facendo; questa vittoria ci dà molto morale per arrivare lunedì con molta carica".

Grande gara di Hutchinson.

"Ha fatto la differenza, sono molto contento e gli ho fatto i complimenti, l'ho ringraziato anche per averci fatto vincere oggi, quindi sono molto contento per lui."

L'INTERVISTA DI CISSE A SKY

È un'impresa?

"Non abbiamo fatto un buon primo tempo. Sicuramente tornare dall'intervallo con lo svantaggio non è stato facile, però abbiamo fatto un buon secondo tempo e siamo contenti di aver portato questi tre punti a casa"

Decimo gol stagionale...

"Sicuramente fare gol è sempre bello. Oggi non sono contento della mia prestazione, però ci portiamo a casa il gol e la vittoria. Nel primo tempo potevo fare molto meglio".

CLICCA SUL BANNER PER ASCOLTARE L'INTERVISTA DI CISSE A MILANNEWS IN VERSIONE PODCAST