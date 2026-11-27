Pastore: "In tanti erano già pronti a vergare l'ennesimo editoriale d'accusa sul Milan che approccia male le coppe"

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Rasoiate, podcast di Cronache di Spogliatoio, commentando la vittoria del Milan.

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a 'Rasoiate', podcast di Cronache di Spogliatoio, commentando la vittoria del Milan: "Il Milan non ha mai vinto ad Atene e in Grecia in generale in casa di una squadra greca. Aveva vinto certamente tre Coppe Europee, due Champions League ad Atene, ma mai in casa di una squadra greca, per esempio l'Olympiakos, che ieri mette su il solito catenaccio infernale al Karaiskakis e per un'ora il Milan non ci capisce nulla. Non fa neanche così tanto turnover Amorim, ma sono i titolari a venire meno, per esempio il leader Rabiot o lo stesso Gonçalo Ramos o il giovane Diawara, oppure dei leader che giocano una partita scellerata. L'Olympiakos va avanti 2-0 con un autogol di Maignan sul colpo di testa dell'italiano, del brianzolo Lorenzo Pirola, e su un gol di João Silva su erroraccio doppio di De Winter che sembra far calare la cloche non soltanto sulla partita, ma anche su tutta l'Europa League 26-27 del Milan".

"E poi però qualcosa accade". Prosegue così Giuseppe Pastore: "Succede che Omari Hutchinson si iscrive ufficialmente nella stagione rossonera, anche un po' nella storia, perché come vi dicevo all'inizio, mai il Milan aveva vinto una gara di coppa in trasferta sotto 2-0 — al massimo aveva pareggiato nel novembre 2008 contro il Portsmouth — ma vincere è un'altra cosa, vincere sposta tantissimo in questo momento della League Phase. Omari Hutchinson segna un gol magnifico, uno dei più belli della stagione, non soltanto della stagione milanista, un'azione personale che parte addirittura dalla sua metà campo. Poi mette in mezzo un gran pallone per il decimo gol in quindici partite stagionali di Cisse, 2-2. Poi un altro cross bellissimo per il destro al volo di Christian Pulisic, 2-3, e infine entra anche nell'azione del 2-4 di Diego Moreira".

MILAN SORPRENDENTE

"Davvero un Milan sorprendente perché eravamo già pronti — lo eravate anche voi giornalisti o commentatori sui social — pronti già a vergare l'ennesimo editoriale d'accusa sul Milan che approccia male le coppe, che non ha interesse ad andare avanti in Europa League, eccetera, eccetera. Invece il Milan, nel momento in cui la squadra di Amorim ha trovato dentro di sé motivazioni che nessuno in quel momento nello stadio pensava ci fossero, nemmeno i tifosi greci che alla fine hanno abbassato il loro volume fino a spegnerlo, molto delusi e abbacchiati per questo finale shock. Un Milan che dunque fa la voce grossa in attacco, soprattutto con quelle ripartenze fulminanti affidate ora a un esterno, ora all'altro, ora a un altro ancora, che l'hanno portato avanti in alto anche in campionato. Adesso è questa la nuova sfida di Amorim: dare continuità alle coppe e al campionato, ma soprattutto trovare una fase difensiva meno ansiogena di quella che ha mostrato anche ieri al Pireo, mancando di Pavlovic, giocatore fondamentale, e anche di un De Winter deficitario. Molto buono a questo proposito l'ultima parte di partita di Fikayo Tomori, recuperato dall'infortunio, reintegrato, e forse anche le sue doti morali e d'orgoglio potrebbero aiutare il Milan a piazzare qualche clean sheet in più."