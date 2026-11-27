Romano: "Cisse ha numeri impressionanti, che colpo Diego Moreira"

L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha speso belle parole nei confronti di Alphadjo Cisse e Diego Moreira, entrambi in gol ieri contro l'Olympiacos

In un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha commentato la vittoria del Milan sul campo dell'Olympiacos per 4-2: "Il Milan ha ottenuto una vittoria fondamentale, una vittoria importantissima per la sua classifica in Europa League, una vittoria veramente importante non soltanto a livello di punti e di classifica, ma anche a livello di morale. La squadra di Amorim ha cambiato decisamente passo da qualche settimana: terza vittoria di fila, quattro nelle ultime cinque a parte il passo falso col Ferencvaros. Un Milan che sta bene e che reagisce alla grande: sotto 2-0 ad Atene con l'Olympiacos, non era facile, ma il Milan ha reagito in maniera forte, decisa, convinta.

Cisse ha segnato ancora, questo ragazzo ha dei numeri impressionanti: 10 gol in 15 partite giocate. Poi Pulisic ancora protagonista, così come Diego Moreira. In estate vi avevo detto che il Milan aveva fatto un grande colpo con il belga. Difficilmente parlo tanto di giocatori, ci soffermiamo di più sulle notizie, ma su Diego Moreira avevo fatto un'eccezione perché il Milan aveva fatto davvero una grande operazione".