Verso Cagliari-Milan: certi i rientri di Pavlovic e Camarda. Da valutare Bartesaghi

Lunedì a Cagliari, Ruben Amorim potrà contare di nuovo su Strahinja Pavlovic e Francesco Camarda. Bartesaghi è invece in dubbio

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sugli infortunati del Milan che sono ben nove. Per fortuna, almeno due di loro recupereranno sicuramente per la trasferta di lunedì a Cagliari, vale a dire Strahinja Pavlovic e Francesco Camarda: il difensore dovrà superare l’ultimo test nei prossimi due giorni, ma c’è ottimismo, mentre l’attaccante sta meglio dopo la contusione ossea alla caviglia destra che non gli ha permesso di essere a disposizione ieri sera contro l'Olympiacos. In vista della sfida in Sardegna, sono invece da valutare le condizioni di Davide Bartesaghi, il quale è alle prese con una peritendinite alla gamba destra.

Nessuna chance di esserci a Cagliari invece per gli altri. Restano in infermeria, oltre ai lungodegenti Gabbia, Chukwueze e Saelemaekers che si rivdranno solo nel 2027, anche Luka Modric, il quale potrebbe tornare contro il Parma oppure per il terribile trittico pre-natalizio contro Sunderland, Napoli e Como, Ruben Loftus-Cheek, che sta meglio, e Pietro Terracciano, che continua invece ad avere dolore alla spalla.