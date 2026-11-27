Galliani risponde a Malagò: "Mi sono candidato per l'inversione a U di Milan, Inter e Juve"

Botta e risposta tra Adriano Galliani e Giovanni Malagò sulla candidatura a presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Giovanni Malagò, nella giornata di ieri, aveva dichiarato quanto segue sulla candidatura di Adriano Galliani a presidente della Figc: "Onestamente non mi sarei schierato, vista l’inversione a U delle componenti tecniche. Ma Adriano è un amico, non pronuncerò mai parole che non siano affettuose. Quindi lo dico col sorriso sulle labbra, anche se penso che questa cosa sia molto condivisa.

Rimonta? Mai stato in rimonta in questa partita, è una sfida elettorale come ne ho fatte tante, anche se con delle strane posizioni". È arrivata puntuale la risposta di Adriano Galliani: "All’amico Giovanni rispondo che mi sono candidato perché l’inversione a U, oltre alle componenti tecniche, è stata fatta anche da 8-9 club di Serie A, tra cui grandi come Juve, Inter e Milan".