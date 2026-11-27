News Pulisic a MTV: "Il Milan per me è tutto. Mi fa piacere giocare con Amorim e questi compagni"

Christian Pulisic, attaccante del Milan, è stato intervistato da MilanTV al termine di Olympiacos-Milan (2-4) match di Europa League.

Christian Pulisic, attaccante del Milan, è stato intervistato da MilanTV al termine di Olympiacos-Milan (2-4) match di Europa League.

Ottima rimonta...

"È veramente tosta giocare qui. Il primo tempo per noi è molto difficile e dopo il 2-0 abbiamo meritato questa vittoria; dobbiamo prendere la fiducia di questa partita. Mi fa sempre piacere giocare con questa squadra, con questi giocatori, con il mister: questo club per me è tutto. Io voglio sempre fare gol e fare assist per questa squadra, però la cosa più importante è vincere la partita".

Gran gara di Hutchinson...

"Lui ha cambiato questa partita, perché ha fatto questo gol durante un periodo molto difficile per noi e ha fatto anche due assist. Oggi era incredibile, un giocatore molto importante per noi anche per le prossime partite".

SESTO GOL STAGIONALE PER PULISIC

Christian Pulisic è una colonna portante di questo Milan e, dopo il girone di ritorno negativo dello scorso anno, quest'anno l'americano è tornato a livelli altissimi. Questa sera il numero 11 è partito dalla panchina, al suo posto è stato preferito il classe 2006 Cisse. Nel secondo tempo però, con il Milan in netta difficoltà e in svantaggio di un gol, è subentrato per dare la scossa ai suoi compagni.

E così è stato: dopo i gol di Hutchinson e Cisse è proprio il suo il gol del 3-2 che ha portato il Milan in vantaggio per la prima volta. Un gran gol segnato con una magnifica girata al volo che si è insaccata sul primo palo. È la sesta rete stagionale per l'11 rossonero, la prima segnata in Europa League.