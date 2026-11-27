In arrivo anche il tedesco Krosche. Arturi: "Il Milan rappresenta oggi la punta avanzata della 'stranierizzazione' dei ruoli dirigenziali"

Il giornalista Franco Arturi ha commentato l'arrivo al Milan del tedesco Markus Krosche come nuovo Head of Football

Franco Arturi, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha commentato così l'arrivo ormai certo di Markus Krosche al Milan come nuovo Head of Football: "Ora, ipotizziamo una riunione del pool di mercato della società: credo parteciperanno, oltre naturalmente a Krösche, il suo probabile vice Timmo Hardung — anche lui all’Eintracht e che il nuovo capo vorrebbe assolutamente con sé (vedremo con quale carica) — un’altra new entry come James Fontanella-Khan (Chief Corporate Affairs Officer), Hendrik Almstadt (Director of Player Trading), Bobby Gardiner (Director of Football Intelligence), magari il tecnico (pardon, trainer, coach o manager) Amorim…

Una sola cosa è certa: nella riunione non si parlerà italiano. E qui una prima considerazione, non molto confortante: considerando che anche in campo l’elemento indigeno è limitato a un pugno di giocatori, l’italianità del club che fu di Pirelli, Trabattoni, Rizzoli, Carraro e Berlusconi si è quasi del tutto persa. Resta l’anima, bene immateriale, che è ormai incarnata soltanto dai tifosi. «È il calcio d’oggi, bellezza, e tu non puoi farci niente!», direbbe l’Humphrey Bogart della situazione, parafrasando la sua citatissima frase sulla stampa nel film L’ultima minaccia. Può essere tutto inevitabile, ma sarebbe auspicabile che i nuovi padroni di molti dei nostri club capissero, prima che sia tardi, che il calcio italiano ha bisogno di protagonisti italiani, in ogni campo, magari con una storia alle spalle di legami con il club.

Il Milan rappresenta allo stato la punta avanzata della “stranierizzazione” dei ruoli dirigenziali, il che è un curioso controsenso storico, visto che più di un secolo fa era paladino dell’elemento autoctono, spingendo alcuni soci dissidenti a fondare l’Internazionale, cioè l’arcirivale Inter".