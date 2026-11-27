Pellegatti: "Qualcuno potrebbe dire: 'Eh ma Amorim fa i cambi giusti perché mette la formazione sbagliata'. No"

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan contro l'Olympiacos.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan contro l'Olympiacos: "Do 7 ad Amorim: grande merito ad Amorim per i cambi. Sì, forse uno dice: «i cambi sono giusti perché i primi li aveva sbagliati». I giocatori sono quelli che ha; ha provato a far riposare un po' quelli bravi, però non ha sbagliato una mossa, coraggiosa togliendo Ramos, togliendo Estupinan, spostando Diego Moreira dietro. Insomma, le sue mosse si sono rivelate vincenti. 7 ad Amorim.

Chiedo scusa se sono un po' limitativo ma ho chiuso il mio pezzo sul mio canale YouTube dicendo: 'Yamal? No, noi abbiamo Hutchinson'. Si, forse ho un po' esagerato, qualcuno dirà no perché Yamal non avrebbe potuto fare meglio di scartare cinque avversari, prendere il pallone a metà campo, scartare cinque avversari, presentarsi nell'area avversaria e tirare vicino al palo senza che il portiere potesse tentare la parata. Il Milan era al 32° posto della classifica, dopo 52 minuti di prestazione all'altezza delle peggiori prestazioni in Europa, un disastro davanti e dietro. Poi i cambi di Amorim che logicamente mette Musah e Pulisic. Fondamentale aver tolto un frastornato De Winter e aver messo Tomori che ha giocato una partita superba, e meno male che stavamo per mandarlo via. È li il Milan ha dilagato. Allora possiamo dire questo: dopo Ferencvaros c'è sempre Atene".