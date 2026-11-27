Bianchin e l’esultanza di Moreira: "Si è visto di molto peggio. Qualche secondo di tensione"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport raccontando cosa è successo a fine partita con Diego Moreira.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport raccontando cosa è successo a fine partita con Diego Moreira: "Un po’ strafottente? Beh, un po’. Diego Moreira ha litigato con mezzo Olympiacos, nei minuti finali della partita di Europa League. Il motivo è l’esultanza al gol del 4-2: Moreira ha segnato sotto la curva dei greci e l’ha fissata per qualche secondo, immobile. Un gesto di sfida. I sottotitoli non ci sono ma si immaginano: “game over, ho vinto io”. Diego è così al momento, prendere o lasciare e il Milan prende senza pensarci. È sfrontato anche in campo, con la palla: uno dei giocatori meno conservativi che giochino oggi in Italia. Moreira sa giocare il pallone, a volte controlla e abbassa il ritmo, più spesso attacca uno contro uno e sfida la difesa. Gli piace così".

LA REAZIONE DEI GIOCATORI DELL'OLYMPIACOS

Gli avversari, però, non hanno gradito quanto fatto da Diego Moreira: "Ai giocatori dell’Olympiacos l’esultanza è piaciuta meno, anche se onestamente si è visto di molto peggio. Saliakas e João Silva non l’hanno presa bene e sono andati faccia a faccia con Diego. Silva gli ha fatto no col dito, come dire “non si fa, non a casa nostra” ed è finita a spintoni. Qualche secondo di tensione. Con Saliakas, invece, c’è stato un truce faccia a faccia durato un secondo o poco più. A spanne domani sera non saranno insieme appassionatamente a cena ma tutto passa".