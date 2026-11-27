Le condizioni di Ramos: sta meglio, sarà valutato oggi e domani per Cagliari
Come rivelato ieri da Ruben Amorim in conferenza stampa, dopo la vittoria del Milan sull'Olympiacos ad Atene per 2-4 in rimonta, la sostituzione di Gonçalo Ramos all'intervallo è stata obbligata e non si è trattato di scelta tecnica. Botta alla tibia per il centravanti portoghese che è stato subito preso in carico dallo staff medico rossonero. Come appreso da MilanNews.it, Ramos ha subito un primo trattamento che ha dato riscontri positivi e concede ottimismo sulle sue condizioni. Il calciatore sarà comunque valutato tra oggi e domani per capire se potrà a essere a disposizione per la trasferta di Cagliari che si giocherà lunedì sera.
Queste le dichiarazioni di Ruben Amorim su Gonçalo Ramos ieri sera in conferenza stampa dopo la partita: "Non ho cambiato la partita. Ramos è uscito perché aveva dolore. Il cambio era normale. Nel secondo tempo l'Olympiacos era molto aggressivo, e sapevamo che potevamo farlo ma nel secondo tempo avrebbero perso difficoiltà. Dobbiamo capire meglio la partita. Tutto è combinato nel cambio partita. Hutchinson ha cambiato di più la partita di me. Cosa ha cambiato la partita è stato il primo gol. 4-2 è un gran risultato. Penso che i giocatori, lo staff...hanno creduto alla vittoria. Sono grato di tutti. Oggi abbiamo dimostrato di fare di più, che abbiamo bisogno di tutti, ma lo spirito c'è".
di Pietro Mazzara
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