Passerini da Atene: "Ho visto un Pireo ammutolito dal Milan, zittito, sotto shock"

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan: "I tifosi del Milan hanno sostenuto la squadra fino alla fine, mentre ho visto un Karaiskakis ammutolito per 50 minuti e poi si è sentito sotto shock, perché comunque se ti capita una rimonta, mettiti dall'altra parte, la rimonta così ti taglia le gambe. Però la squadra greca, secondo me, è battibile; ne abbiamo parlato anche durante la partita."

LE CHANCE QUALIFICAZIONE DEL MILAN

Passerini passa poi ai calcoli per la qualificazione: "Perdendo ieri, secondo me, le possibilità di restare fuori del tutto non erano così basse, ma vincendo è diverso, perché tu adesso puoi permetterti in queste ultime tre partite magari di sbagliare ancora una. E ti potrebbe succedere, perché secondo me il Levski Sofia, che magari è ancora in corsa quando vai a Sofia, non è che ti regala i punti per forza, devi andare a prenderli là. Tu oggi sei a quota sei, due vittorie su tre e sei passato. Ti sistema tanto la classifica".

Con la vittoria per 4-2 in casa dell’Olympiacos il Milan ha aggiustato la classifica, salendo a 6 punti, dopo le recenti sconfitte contro Bournemouth e Ferencvaros. Un successo importantissimo perché il Milan ora nelle prossime tre partite contro Southampton, Levski Sofia e Ararat, dovrà totalizzare altri quattro punti per entrare nei playoff di Europa League. Facendo riferimento alle medie delle ultime due stagioni, con dieci punti il Milan sarebbe dentro e a febbraio andrebbe a disputare i playoff.