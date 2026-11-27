Malfitano: "Al di là delle chance per gli ottavi diretti, il Milan deve comunque ottenere una posizione favorevole per gli spareggi"

Salvatore Malfitano, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle chance qualificazione di Milan e Juventus.

Salvatore Malfitano, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle chance qualificazione di Milan e Juventus: "La Juventus viaggia a vele spiegate, il Milan risale la classifica con un successo convincente. Se da un lato per i bianconeri la qualificazione agli ottavi è soltanto da formalizzare, visto che sono richiesti indicativamente tra i 14 e i 16 punti, dall'altro per la squadra di Ruben Amorim l'obiettivo più concreto è rappresentato dalla soglia minima dei 9-10 punti che servono idealmente per rientrare tra le prime ventiquattro e accedere agli spareggi. In Conference League, con due giornate in meno, gli ottavi sono molto vicini per l'Atalanta (servono 11-12 punti), mentre i playoff sono ormai blindati visto che sarebbero bastati i 7 che ha adesso".

CHANCE QUALIFICAZIONE MILAN

"La vittoria sull'Olympiacos ad Atene - ha spiegato Malfitano - rilancia i rossoneri, che finora stavano facendo un percorso in Europa League ben al di sotto delle proprie possibilità. Ma non tutto è perduto, ovviamente. Il Milan ha a disposizione ancora tre partite per centrare i playoff e arrivare il più in alto possibile, sognando addirittura gli ottavi. Con 6 punti, la squadra di Ruben Amorim con un po' di fortuna è ancora in corsa per la qualificazione diretta tra le prime otto, ma deve comunque ottenere una posizione favorevole per gli spareggi. I prossimi avversari sono nell'ordine Sunderland a San Siro, trasferta col Levski Sofia e infine l'Ararat - che è ancora a 0 punti - a Milano".