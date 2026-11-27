Real Madrid, Mourinho non vuole cessioni a gennaio: "Non voglio che se ne vada nessuno, le porte sono chiuse"

Il tecnico del Real Madrid José Mourinho ha ribadito che di non voler cessioni di suoi giocatori durante il prossimo mercato invernale

José Mourinho, tecnico del Real Madrid, è intervenuto oggi in conferenza stampa in vista della prossima gara di campionato dei Blancos contro l'Alaves. Il portoghese ha parlato brevemente del prossimo mercato di gennaio, nel quale non vuole perdere nemmeno un giocatore dell'attuale rosa: "Non c’è nessun giocatore che non mi piaccia o che non voglia qui. Non voglio nessuno sul mercato, lo dico già da ora che mancano ancora due mesi al caos. Non voglio che se ne vada nessuno, le porte sono chiuse. Non voglio parlare di mercato e non voglio sentire notizie di mercato perchè non le voglio" le sue parole riportate da AS.

Non è un mistero che il nome di Endrick, attaccante del Real Madrid, sia stato spesso accostato al Milan in vista del mercato di gennaio. Il giovane talento brasiliano si è lamentato dello scorso impiego da parte di Mourinho nelle scorse settimane e ha lasciato la porta aperta ad un suo possibile addio a metà stagione, ma per ora il tecnico portoghese continua a fare muro e non apre alla sua partenza e a quella di nessun altro giocatore dei Blancos.