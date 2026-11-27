Bergomi spiega: "Se Rabiot gioca da mediano, lui si apre e lì rimane un vuoto. Deve avere meno compiti di copertura"

Beppe Bergomi, opinionista, si è così espresso a SkySport commentando la vittoria del Milan contro l'Olympiacos ad Atene.

Beppe Bergomi, opinionista, si è così espresso a SkySport commentando la vittoria del Milan contro l'Olympiacos ad Atene: "Ci sono certi giocatori che magari vanno a giocare tra le linee e si trovano meglio perché lì magari devi avere un certo tipo di abilità tecnica, invece altri che se li porti proprio con la riga laterale vicina nell'uno contro uno ti saltano. Hutchinson rientra, mette, crossa e allora può determinare maggiormente. Quella è stata la mossa decisiva. In più io continuo a pensare che nel primo tempo, quando Rabiot gioca in quella posizione, poi lui la svuota per andare ad aprirsi a sinistra e lì rimane un vuoto. Invece quando tu lo riempi con gli Jashari, il solito Modrić e Musah, lui può avere più libertà e ha meno compiti di copertura che poi dà. Quindi alla fine: il Milan si è sistemato meglio sul campo, le responsabilità, i cambi, ha inciso tutto quanto e continuo a pensare che è una squadra in crescita".

IL TABELLINO DEL MATCH

OLYMPIACOS-MILAN 2-4

MARCATORI: 31' Aut.Maignan (O), 4'st Jota Silva (O), 11'st Hutchinson (M), 18'st Cisse (M), 26'st Pulisic (M), 45+4' st Moreira (M).

OLYMPIACOS: Ortega; Smajlović, Retsos (37'st Toufakis), Pirola, Onyemaechi (37'st Tiknizyan); Freuler, Gustavo Sá; Gelson Martins (27'st Fortounis), Jota Silva, Pedersen (22'st Saliakas); González (22'st Yaremchuk). A disp.: Georgakopoulos, Stournaras; Bakoulas, Carmo, Filis. All.: Alguacil.

MILAN: Maignan; Gila, De Winter (8'st Tomori), Diawara (22'st Terracciano), Estupiñan (1'st Musah); Hutchinson, Jashari, Rabiot, Moreira; Cisse (40'st Comotto); Ramos (1'st Pulisic). A disp.: Pittarella, Torriani; Ossola, Vladimirov. All.: Amorim.

Arbitro: Chris Kavanagh (ENG).

Ammoniti: 43' De Winter (M) e Jota Silva (O); 13'st Freuler (O), 16'st Retsos (O) e Diawara.