Krosche e Hadung ai ferri corti? Moretto smentisce: "Tra loro ottimo rapporto. Se il ds non dovesse arrivare al Milan sarebbe per altri motivi"

L'esperto di mercato Matteo Moretto ha commentato le voci che parlano del possibile arrivo al Milan di Timmo Hardung con Markus Krosche

Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così del possibile arrivo al Milan di Timmo Hardung come ds insieme a Markus Krosche: "Volevo concentrarmi su Timmo Hardung, nel senso che vorrei specificare una situazione legata all'organigramma rossonero che c'è già, a quello che diventerà e a quello che potrebbe essere in futuro. Su Krosche al Milan ormai si è detto di tutto e stiamo aspettando solo l'annuncio ufficiale. Krosche si porterà con sé sicuramente una figura, ma questa figura, al momento, non è Timmo Hardung, direttore sportivo dell'Eintracht, braccio destro di Krosche da tanto tempo.

Si è parlato del fatto che Hardung non venga al Milan per un rapporto deteriorato con Markus Krösche. In realtà volevo assolutamente smentire questa cosa, nel senso che tra i due il rapporto è tranquillissimo e c'è ancora ottima sintonia. Anche quest'estate i due hanno lavorato in stretta collaborazione e in grande connessione all'Eintracht. Quindi di fatto tra loro c'è un ottimo rapporto. Qualora Hardung non dovesse raggiungere Krosche al Milan come direttore sportivo, è sicuramente per altri motivi, ovvero che comunque magari nella struttura e nell'organizzazione pensata da Gerry Cardinale magari non c'è spazio per Hardung. Quindi sarebbe una scelta legata ad altre dinamiche all'interno della società rossonera. Ti confermo che Krosche un nome lo porterà, vedremo se poi aggiungerà un altro nome che sarà quello di Hardung, ma io credo che si potrà capire più avanti. Ad oggi ci sono contatti, ma non è ancora chiaro al 100% se Hardung potrà raggiungere Krosche".