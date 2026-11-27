Un record di cui non andare fieri (anche per sfortuna) per Maignan in Europa League

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Oggi alle 16:20 News di Antonello Gioia @antonello_gioia vedi letture Fonti preferite di

Da quando è nata la moderna UEFA Europa League (dal 2009/10), Mike Maignan è il primo giocatore del Milan a causare un rigore e un autogol.