Sabatini propone: "Da 'Dopo Istanbul c'è sempre Atene' a 'Dopo il primo tempo c'è sempre il secondo'"

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan contro l'Olympiacos.

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan contro l'Olympiacos: "Come insegnano i tifosi del Milan, fin dai tempi della famosa rivincita in finale di Champions League contro il Liverpool, «dopo Istanbul c'è sempre Atene». E adesso, ad Atene, si dirà «dopo il primo c'è sempre il secondo tempo». Sì, perché il Milan ha ribaltato tutto, non soltanto il risultato, ma anche il gioco, la prestazione, l'umore, il dominio in campo dopo un primo tempo, tra l'altro anche esondato nella predominanza dei greci all'inizio del secondo con la rete del raddoppio. Il primo gol era arrivato poi per una sorta di disegno del destino che poteva anche diventare terribile per il Milan ad opera di un giocatore che proviene dal settore giovanile dell'Inter, si chiama Pirola, classe 2002, molto valido, un'ex promessa che potrebbe anche tornare in Italia nel mercato di gennaio, anche perché non ci sono tanti difensori così bravi, almeno per quanto si è visto stavolta".

IL SECONDO TEMPO DEL MILAN

La reazione del Milan e poi arrivata nel secondo tempo e Sabatini l'ha raccontata così: "Non ho ancora parlato di Milan perché all'inizio della partita il Milan non c'era stato, quindi all'inizio di questo video il Milan non c'è, non compare, non era in campo, non faceva niente, subiva passivamente per cinquanta minuti tutto quello che facevano i greci dell'Olympiakos, che non vanno sottovalutati, hanno un buon percorso sia nel loro campionato sia in Europa League. Certo che comunque rievocare, anziché la finale del 2007, Olympiacos-Milan del 2018, partita che poi aveva in un certo senso decretato anche la fine dell'avventura di Gattuso sulla panchina rossonera, sembra veramente autolesionistico perché, senza richiamare la storia, il Milan è superiore comunque a questo Olympiacos. Quindi la storia non c'entra niente, anche se piace prendere spunto almeno dallo slogan «dopo Istanbul c'è sempre Atene», che adesso sarà aggiornato in «dopo il primo c'è sempre il secondo tempo». Ecco, la storia non c'entra niente, la cronaca però è difficile da fare, anzi semplicissima: primo tempo tutto per i greci, secondo tempo tutto per il Milan".