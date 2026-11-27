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Archiviato l’Olympiacos è tempo di pensare al Cagliari: domani allenamento mattutino a Milanello
Dopo la bella ed importante vittoria dei rossoneri per 4-2 in rimonta sul campo dell'Olympiacos, è subito tempo di archiviare le fatiche europee e concentrarsi al massimo per il prossimo incontro di Serie A che vedrà il Milan giocare ancora in trasferta. Ad accoglierlo sarà il Cagliari nel posticipo del lunedi sera. Come apprende la redazione di MilanNews.it, il mister Ruben Amorim ha fissato l'allenamento della squara domani mattina.
CAGLIARI-MILAN, DOVE SEGUIRE IL MATCH
Lunedi, ore 20:455
Stadio Unipol Domus
Tv: DAZN
Web: MilanNews.it (live testuale)
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