Marinozzi avverte: "Il Milan continua ad avere numeri bassi nell'ultimo terzo, ma ha calciatori che ti facilitano la vita"

Andrea Marinozzi, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio commentando la vittoria del Milan contro l'Olympiacos.

Andrea Marinozzi, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio commentando la vittoria del Milan contro l'Olympiacos: "Molto importante la reazione, e non era così scontato dopo essere sotto di due gol e in quel contesto, perché contano anche gli avversari e per l'Olympiakos, per i tifosi dell'Olympiakos, giocare contro il Milan è qualcosa di speciale che sicuramente ti dà una carica in più".

I DIFETTI DEL MILAN SECONDO MARINOZZI

Marinozzi ha sottolineato i difetti, ormai consueti, del Milan: "Nel primo tempo grossi problemi nel portare avanti il pallone, troppo lenti nel giro palla difensivo, cosa che accade anche in campionato. Il Milan continua ad avere numeri bassi nella presenza nell'ultimo terzo di campo e all'interno dell'area di rigore avversaria, ma tanti giocatori che facilitano la vita. Hutchinson ha facilitato la vita nel secondo tempo del Milan: il gol che fa all'inizio, quando prende palla, prende botte, ma corre da solo e va dall'altra parte, è qualcosa di raro. Moreira è un altro che ha questi colpi. Pulisic è un altro che ribalta il campo. Rabiot, abbiamo visto col Frosinone, partire in transizione quanto può esaltarsi. Il Milan ha questi elementi chiave che ho appena citato. Poi ci sono degli aspetti ancora negativi: le palle inattive continuano a subirle troppo, i cross continuano a subirli troppo, però è una squadra in continua evoluzione, con degli elementi forti, con caratteristiche speciali che ti rendono la vita facile anche quando sei in difficoltà. L'importante per il Milan, come per la Juventus, e ripeto il mio pensiero, è superare il girone senza sudare troppo. Il Milan ha dovuto sudare perché il calendario, come abbiamo visto prima, era difficile, impegnativo, con squadre forti e con grosse motivazioni: per il Bournemouth giocare in casa contro il Milan, la prima partita europea di così alto livello e prestigio... Passare, adesso quattro punti o cinque possono bastare per passare poi il turno ai play-off, ma questo è l'obiettivo, anche per la Champions League. L'abbiamo visto, sono già due edizioni: il Paris Saint-Germain partire piano il primo anno e poi arrivare, il Liverpool vincerle tutte e poi essere eliminato."