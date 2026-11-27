Borghi: "Togliere De Winter dopo l'errore sul gol del 2-0 vuol dire responsabilizzare la squadra e dare un messaggio molto forte"

Stefano Borghi, giornalista, si è così espresso a SkySport commentando la vittoria del Milan contro l'Olympiacos ad Atene.

Stefano Borghi, giornalista, si è così espresso a SkySport commentando la vittoria del Milan contro l'Olympiacos: "Hutchinson è l'mvp, nella posizione in cui rende probabilmente meglio, andando a giocare largo. Secondo me l'MVP è assolutamente lui. Un segnale forte l'ha dato anche Amorim ieri sera, perché il Milan ancora una volta era caduto, oltre alle scelte, oltre a tutto quanto, in un primo tempo piatto, in una situazione ancora un po' inspiegabile. Dove cambi all'intervallo e poi il cambio di De Winter dopo l'errore sul gol del 2-0 vuol dire responsabilizzare la squadra e dare un messaggio molto forte. Poi, ripeto, anche l'aggiustamento delle posizioni, Cisse che fa quello, che dove lo metti segna, perché questo ragazzo ha 10 gol in stagione".

IL TABELLINO DEL MATCH

OLYMPIACOS-MILAN 2-4

MARCATORI: 31' Aut.Maignan (O), 4'st Jota Silva (O), 11'st Hutchinson (M), 18'st Cisse (M), 26'st Pulisic (M), 45+4' st Moreira (M).

OLYMPIACOS: Ortega; Smajlović, Retsos (37'st Toufakis), Pirola, Onyemaechi (37'st Tiknizyan); Freuler, Gustavo Sá; Gelson Martins (27'st Fortounis), Jota Silva, Pedersen (22'st Saliakas); González (22'st Yaremchuk). A disp.: Georgakopoulos, Stournaras; Bakoulas, Carmo, Filis. All.: Alguacil.

MILAN: Maignan; Gila, De Winter (8'st Tomori), Diawara (22'st Terracciano), Estupiñan (1'st Musah); Hutchinson, Jashari, Rabiot, Moreira; Cisse (40'st Comotto); Ramos (1'st Pulisic). A disp.: Pittarella, Torriani; Ossola, Vladimirov. All.: Amorim.

Arbitro: Chris Kavanagh (ENG).

Ammoniti: 43' De Winter (M) e Jota Silva (O); 13'st Freuler (O), 16'st Retsos (O) e Diawara.