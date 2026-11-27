Reo-Coker: "Amorim ha fatto sostituzioni che mi fanno dire: 'Allora hai sbagliato la formazione?'"

Il Milan ha ottenuto la sua seconda vittoria stagionale in Europa League nel modo più incredibile possibile, con una rimonta da 2-0 a 2-4 che darà sicuramente una carica emotiva e non solo alla squadra di Ruben Amorim. Negli studi di CBS Sport Golazo, emittente americana che trasmette le gare di Europa League, l'ex calciatore Nigel Reo-Coker ha commentato proprio l'operato del tecnico milanista tra scelte di formazione e cambi in corso d'opera.

Il commento di Nigel Reo-Coker sulla gestione della formazione e dei cambi di Ruben Amorim contro l'Olympiacos: "Non vedo Ruben Amorim cambiare atteggiamento perché glielo abbiamo visto fare fin dall'inizio della stagione. Ha fatto sostituzioni tali da portarti a dire: 'Ma allora hai sbagliato la formazione iniziale?'. Eppure sembra farlo ogni volta all'intervallo. L'ha fatto in Serie A in certe partite e finora ha funzionato, ma non credo proprio che cambierà mai. Penso che sia qualcosa che gli vedremo fare molto spesso"