I due giocatori più giovani di questa Europa League a prendere parte a tre gol in una partita solo del Milan

Due dei tre giocatori più giovani ad aver preso parte ad almeno tre reti in un singolo match di questa UEFA Europa League giocano nel Milan.

Due dei tre giocatori più giovani ad aver preso parte ad almeno tre reti in un singolo match di questa UEFA Europa League giocano nel Milan: Alphadjo Cisse il 15 ottobre contro il Salisburgo (tripletta, all'età di 19 anni e 358 giorni) e Omari Hutchinson nel match odierno contro l'Olympiakos (un gol e due assist a 23 anni e 27 giorni) - tra loro Weslley Patati dell'AZ contro l'Ararat-Armenia (23 anni e 21 giorni il 22 ottobre, 2G+1A). Lo riporta Opta.