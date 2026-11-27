C'è un giocatore del Villarreal che è stato seguito dal Milan: lo ha raccontato lui

L'attaccante del Villarreal Alberto Moleiro ha risposto ad una domanda sull'interesse del Milan nei suoi confronti nel 2021

Alberto Moleiro, attaccante del Villarreal, ha rilasciato un'intervista a gianlucadimarzio.com dopo la vittoria in casa dello Slavia Praga, nella quale ha parlato così delle sue qualità: "Ho la qualità per fare la differenza in qualsiasi momento. Oggi (ieri, ndr) non ci sono riuscito, ma penso di aver comunque aiutato la squadra in altri aspetti del gioco. Abbiamo vinto e questa è la cosa più importante”.

Il 23enne spagnolo ha poi riposto sorridendo ad una domanda in merito al possibile interesse del Milan nei suoi confronti nel 2021: "Non ricordo (ride, ndr). È passato tanto tempo”.