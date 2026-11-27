Pulisic, altra rete pesantissima: è il sesto gol stagionale

Christian Pulisic è una colonna portante di questo Milan e, dopo il girone di ritorno negativo dello scorso anno, quest'anno l'americano è tornato a livelli altissimi. Questa sera il numero 11 è partito dalla panchina, al suo posto è stato preferito il classe 2006 Cisse. Nel secondo tempo però, con il Milan in netta difficoltà e in svantaggio di un gol, è subentrato per dare la scossa ai suoi compagni.

E così è stato: dopo i gol di Hutchinson e Cisse è proprio il suo il gol del 3-2 che ha portato il Milan in vantaggio per la prima volta. Un gran gol segnato con una magnifica girata al volo che si è insaccata sul primo palo. È la sesta rete stagionale per l'11 rossonero, la prima segnata in Europa League.