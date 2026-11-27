Cisse tocca quota 10 gol, ma la percentuale rimane sempre quella: 40%

Alphadjo Cisse ci tiene a far sapere che, nonostante i 10 gol in stagione, è solo al 40% del suo potenziale

In queste settimane si è parlato spesso dello stato di forma, confertendolo in percentuale, di Alphadjo Cisse. Il classe 2006 è il miglior marcatore del Milan con 10 gol tra Serie A ed Europa League, ma a quanto pare Alpha non è neanche a metà. Lo aveva detto nei giorni scorsi in alcune interviste e lo ha ribadito oggi su Instagram.

Anche dopo il gol all'Olympiacos, da attaccante d'area, Cisse è al 40%. Mancava davvero da anni un prospetto così interessante in casa rossonera.